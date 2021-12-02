Факты и свидетельства: книгу о преступлении Польши и Литвы против беженцев презентовали в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В книге представлены факты и документальные свидетельства белорусских и зарубежных журналистов о преступлениях против беженцев, совершенных государственными властями Польши и Литвы и представителями различных служб этих стран на сопредельных с Беларусью участках государственной границы летом и осенью 2021 года.

"Драматические, страшные события с беженцами, вынужденно проходящие через нашу страну, ужасают. Удивительно, что по ту сторону баррикад не обращают внимания на эти факты, стараются поспорить с правдой, - сказал председатель комиссии по этике Белорусского союза журналистов, директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич. - Издание фиксирует преступления Польши и Литвы, в целом мировых синдикатов, которые сражаются с Беларусью, отражает переживания людей, оказавшихся в таком положении. Книга аккумулирует журналистский опыт, опубликованный в разных средствах массовой информации, который общество не всегда может отследить. Думаю, этот труд будет востребован людьми, которые хотят знать правду".

Как отметил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, книга посвящена событиям, за развитием которых без преувеличения следят во всем мире. "Некоторое время назад в период, когда эпицентром этого кризиса еще была литовская граница, общественность выступила с инициативой расследования и опубликования данных, которые отражают преступные действия польских и литовских силовиков, а также политиков, которые отдают эти преступные приказы. Издательский дом "Беларусь сегодня" активно включился в работу по сбору фактов, которые находятся в открытом доступе. Мы также благодарны издательству "Беларусь", которое оперативно выпустило эту книгу", - обратил внимание он.

Книга представляет собой один из промежуточных результатов широкого общественного расследования преступлений против беженцев. "Это первое издание, поскольку, к сожалению, нам уже приходится дополнять ее новыми фактами. На данный момент Следственный комитет Беларуси расследует эти преступления, наши журналисты собирают свидетельства непосредственно от самих беженцев, которые находятся на территории Беларуси. Нам приходят сведения из Польши, Литвы и тех стран Европейского союза, куда эти беженцы все-таки попадают. К книге большой интерес проявляют за рубежом, прежде всего в России. Несколько издательств на территории Евросоюза выступили с инициативой ее опубликования на английском, возможно, итальянском языках", - рассказал политолог.

На мероприятии также презентовали интернет-проект https://whitebook.by/, созданный по материалам книги. Сайт будет постоянно обновляться и станет расширенным продолжением издания. "Сайт посвящен преступлениям против человечности со стороны польского и литовского режимов. Мы должны максимально широко осветить данную тему с тем, чтобы эти злодеяния не остались не зафиксированы", - подчеркнул Вадим Гигин.-0-