Дзермант: ультранационалистические режимы Польши и Литвы манипулируют политикой всего ЕС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ультранационалистические и ксенофобные режимы Польши и Литвы манипулируют политикой всего Евросоюза. Такое мнение высказал сегодня старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант на презентации книги "Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем опасный процесс краха той системы, которая возникла по итогам Второй мировой войны, когда была принята Всеобщая декларация прав человека и создана Организация Объединенных Наций. Вся европейская гуманистическая традиция, которая после 1945 года была на вершине своего развития, сегодня переживает не просто кризис, но действительно крушение. Оказывается, что несколько ультранационалистических и ксенофобных режимов, которыми являются режимы Польши и Литвы, по сути сегодня управляют и манипулируют политикой всего Европейского союза, - отметил Алексей Дзермант. - Этот процесс - бесчеловечное отношение к беженцам - увязан с процессом реабилитации нацизма, который и был основной страшной силой во время Второй мировой войны, презревшей права человека и выстроившей расовую иерархию по отношению ко всем другим людям, кроме немцев. То же самое происходит сейчас, немного в другой форме, ведь проблема жестокого отношения по отношению к мигрантам с Ближнего Востока и Центральной Азии, в то время как каким-то якобы политбеженцам отдается приоритетное внимание, не замечается. Это говорит о том, что вновь выстраивается некая сегрегация, что одних права они соблюдают, а других - нет. Плюс эта ползучая дегуманизация, которую мы наблюдаем в Евросоюзе, по-моему, очень тревожный и страшный сигнал".

По его словам, нужно фиксировать историческую правду и демонстрировать ее мировой общественности. "В Европе все-таки остаются политики, в основном левого либо либерального толка, а также правозащитные организации и СМИ, для которых достижения победы над нацизмом имеют ценность. Для них тоже важно фиксировать эти факты, говорить об этом на международных площадках. Если этого не делать с нашей стороны, безусловных победителей в предыдущей войне, которые принимали участие в создании всех этих документов и ООН, то на Западе, увы, есть тенденция просто забыть те события и интерпретировать только в выгодном для себя свете. Поэтому нужно обращаться к общественному мнению стран Европейского союза, чтобы не позволить ползучему иллюзионизму, который, к сожалению, расцвел в Восточной Европе, захватить умы людей и перевернуть все достижения, которых мы достигли после 1945-го. Это очень серьезная проблема, и она касается не только Беларуси, но и всего мирового порядка. Если мы позволим в Европе дегуманизироваться, увы, можем снова увидеть взвод нацизма или чего-то похуже. Поэтому историческая работа, фиксация преступлений нужна для того, чтобы мы не забывали, к чему все это может привести", - подчеркнул политолог.

В книге "Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" представлены факты и документальные свидетельства белорусских и зарубежных журналистов о преступлениях против беженцев, совершенных государственными властями Польши и Литвы и представителями различных служб этих стран на сопредельных с Беларусью участках государственной границы летом и осенью 2021 года. Издание представляет собой один из промежуточных результатов широкого общественного расследования преступлений против беженцев.-0-