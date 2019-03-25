Факты незаконного завышения зарплат выявлены на Оршанском инструментальном заводе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителям, специалистам и служащим ОАО "Оршанский инструментальный завод" в течение трех лет выплачивалась заработная плата в завышенных размерах. Как установили сотрудники Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области, предприятию причинен ущерб на сумму свыше Br265 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

В 2015-2017 годах заработная плата на инструментальном заводе выплачивалась несвоевременно. Чтобы скрыть этот факт, руководители предприятия, работавшие в те годы, вносили в статотчетность недостоверные сведения. Так, в соответствии с законодательством размер зарплаты рядовых работников при ее несвоевременной выплате сохраняется в прежнем размере, а зарплата руководителей, специалистов и служащих при этом должна рассчитываться, исходя из тарифной ставки первого разряда, установленной для работников бюджетной сферы. Поскольку тарифная ставка была гораздо ниже действовавшей на предприятии, это влекло значительное снижение размера зарплаты управленцев. Чтобы этого избежать, руководители инструментального завода давали незаконные указания о выплате заработной платы в завышенных размерах для руководителей, специалистов и служащих.

По материалам межрайонного отдела финансовых расследований в отношении двух бывших руководителей инструментального завода возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч.2 ст.427 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ведется расследование.-0-