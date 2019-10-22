Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области "Дажынкі-2020" пройдет в Дивине

22 октября, Столинский район /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области "Дажынкі" в 2020 году пройдет в поселке Дивин Кобринского района. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече с трудовым коллективом Горынского агрокомбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис во время встречи с трудовым коллективом.

Губернатор напомнил работникам агрокомбината о принятом несколько лет назад решении проводить областные "Дажынкі" в малых городах и поселках. Благодаря этому за последние годы преобразились Давид-Городок в Столинском районе, Высокое в Каменецком, Ружаны в Пружанском. "В следующем году будем проводить областные "Дажынкі" в Дивине, чтобы привести его в порядок", - сказал Анатолий Лис.

Во время встречи губернатор ответил на вопросы работников предприятия. Один из них касался благоустройства малых городов, что вполне объяснимо: многие работники проживают в рабочем поселке Речица, где расположен агрокомбинат. Жителям поселка небезразлично, как выглядит их населенный пункт.

Анатолий Лис отметил, что на этот счет есть поручение главы государства, данное им при посещении Оршанского района: в каждом регионе должна быть разработана программа по благоустройству малых городов и поселков. "В Брестской области всего восемь таких населенных пунктов. Речица входит в их число. Благоустройство поселка запланировано на 2022 год. Будем смотреть, готовить проектную документацию и решать, что здесь в первую очередь необходимо делать. Мы планируем благоустраивать по два поселка ежегодно", - заключил губернатор.

Работники предприятия говорили руководителю области о необходимости расширения сети аптек, отсутствии банкомата на железнодорожной станции Горынь, задавали вопросы по программе семейного капитала. По некоторым обращениям Анатолий Лис поручил разобраться местным органам власти и найти возможность решить злободневные для людей вопросы. Руководитель области ознакомился с производством агрокомбината.

Свою историю ОАО "Горынский агрокомбинат" ведет с 1960 года, когда в рабочем поселке Речица был построен консервный завод. Предприятие производит консервированные пищевые продукты, включая соки. Ассортимент овощных и фруктовых консервов включает 70 наименований. Это натуральные и закусочные консервы, салаты, первые и вторые обеденные блюда, маринады, томатные, овощные и фруктовые соки с мякотью, восстановленные фруктовые соки, березовый сок, компоты, повидло. Производственные мощности завода составляют 20,3 млн условных банок консервов в год.-0-

Фото Вадима Якубёнка