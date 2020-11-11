Формат общественных приемных повысит уровень политической культуры граждан - мнение

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Формат общественных приемных позволит повысить уровень политической культуры граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров. Сегодня вместе с другими специалистами ведомства он ведет первый прием граждан в областной общественной приемной.

"Во время проводимых в области диалоговых площадок неоднократно звучали инициативы больше задействовать региональную законодательную и исполнительную власть, активнее привлекать местные органы власти к решению вопросов социальной сферы, экономической и молодежной политики. Поэтому такая форма, как общественные приемные, безусловно, повысит уровень политической культуры общества", - отметил Геннадий Егоров.

Руководитель управления убежден, что такая форма диалога с населением будет востребована. Сегодня, например, учительница одной из школ города обозначила необходимость повышения качества образования путем уменьшения количества учащихся в классе. Еще один опытный педагог, представительница Белорусского союза женщин затронула тему укрепления института семьи в воспитании детей, повышения отцовской роли. С предложениями разработать государственную программу патриотического воспитания молодежи и изменить систему выборов в парламент обратился член областного Союза офицеров.

"Все обозначенные инициативы будут обобщены, систематизированы, а затем направлены в организационный комитет шестого Всебелорусского народного собрания", - добавил Геннадий Егоров.

В Витебске областная общественная приемная расположена в Доме прессы (ул. Гоголя, д. 17, первый этаж, актовый зал). На этой же площадке открыта городская общественная приемная. Они будут вести прием дважды в неделю - в среду и пятницу.

В Витебской области с 11 ноября общественные приемные организованы в каждом районе. Прием осуществляется с участием представителей органов власти, депутатского корпуса, общественных организаций в удобное для людей время (в основном в вечерние часы с 16.00 до 20.00) с соблюдением требований безбарьерной среды и противоэпидемических мер. Графики и режим работы размещены на сайтах городских и районных исполкомов, в региональных печатных изданиях и областной газете "Витебские вести".-0-