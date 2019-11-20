ФОТОФАКТ: Белорусский конкурс современной хореографии проходит в Витебске

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс среди белорусских танцоров проходит на XXXII Международном фестивале современной хореографии (IFMC) в Витебске.-0-
Фото Александра Хитрова
Мастерская современного танца под руководством Михаила Каминского, УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств" г. Минск
Проект Кирилла Шестакова, г. Гомель. "Рождение"
Проект Светланы Леничко, г. Гомель. "Мандала"
Выступает Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж, г. Минск
Выступает театр-студия современной хореографии Дианы ЮРЧЕНКО, г. Витебск
Проект "Renovation", г. Витебск