ФОТОФАКТ: Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит в Витебске

3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня знаний Первомайский районный комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" г.Витебска провел районную благотворительную акцию "Первомайский с добром" в рамках ежегодной республиканской благотворительной акции "В школу с "Добрым сердцем". Волонтеры сводного отряда "С добром" и "Ты не один" организовали благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей среди посетителей ТЦ GreenЦентр, собранные подарки будут переданы детям.-0-

Фото Александра Хитрова