ФОТОФАКТ: Фрукты, йогурты, горячий чай – завтрак в транспортно-логистическом центре

19 ноября, /Корр. БЕЛТА/. В пункте временного размещения в ТЛЦ находятся около 2 тыс. беженцев. В день людям, застрявшим на границе с Польшей, доставляют около 8 тонн продуктов. Сегодня на завтрак им выдадут продуктовые наборы, в том числе фрукты, йогурты, сырки, молоко для детей. Военные с утра привезли в транспортно-логистический центр горячий чай.

Беженцы обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. Днем работает автолавка. Круглосуточно организовано и медицинское сопровождение.-0-