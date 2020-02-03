ФОТОФАКТ: Людмиле Рослик присвоено звание "Человек года Витебщины"

3 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Заместителю главного врача по медицинской части Витебского областного клинического роддома Людмиле Рослик присвоено звание "Человек года Витебщины". Этой награды в номинации "социальная сфера (здравоохранение)" она удостоена решением Витебского облисполкома.

Свою трудовую биографию Людмила Адамовна начала в 1986 году после окончания Витебского государственного медуниверситета. Сначала работала врачом-интерном в Новополоцкой городской больнице, затем - врачом акушером-гинекологом в Лиозненской центральной больницы. С 1989 года - в Витебском областном клиническом роддоме. За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению награждена знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь", а также почетными грамотами Министерства здравоохранения и Витебского облисполкома.

Фото Александра Хитрова