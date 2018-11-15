ФОТОФАКТ: Стеклодувы из Березовки к Новому году изготовили уникальные сувениры

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство новогодней продукции - давняя традиция ОАО "Стеклозавод "Неман". К новому 2019 году, который по восточному календарю будет годом Желтой Земляной Свиньи, здесь изготовлено восемь видов фигурок свиней. Практически все сувениры - ручной работы. Дизайн уникальный, разработки художников предприятия. За смену мастер создает несколько десятков сувениров различных видов и расцветок.-0-

Фото Леонида Щеглова