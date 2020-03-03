ФОТОФАКТ: В Витебске прошли торжества, посвященные Дню белорусской милиции

Старший инспектор управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома Ольга Ткаченок
3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 3 марта прошли торжества, посвященные Дню белорусской милиции. Состоялось возложение венков, а также торжественное шествие.-0-
Фото Александра Хитрова
Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб
Во время церемонии возложения
Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб вручает погоны лейтенанта милиции участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома Евгению Буче
Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб вручает погоны лейтенанта милиции старшему инженеру оперативной связи управления внутренних дел Оршанского райисполкома Никите Сенчурову
Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб награждает начальника отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Витебского облисполкома Вадима Гарбузова