ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль семьи "Город счастливых людей" проходит в столичном парке имени М.Горького

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1–2 июня с 14:00 до 19:00 в парке им.М.Горького всей семьей можно сделать хенд-мейд подарки для близких, сфотографироваться в фотозоне, победить в конкурсе рисунка на асфальте. Также можно поиграть во флорбол, воздушный футбол, боулинг, хоккей и походить по стропе. Чай, попкорн и другие бесплатные угощения ждут всех гостей Фестиваля.
Праздник приурочен к Международному Дню защиты детей. Фестиваль семьи также предоставляет возможность выступить талантливым детям с особенностями развития.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.337 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN