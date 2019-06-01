ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль семьи "Город счастливых людей" проходит в столичном парке имени М.Горького

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1–2 июня с 14:00 до 19:00 в парке им.М.Горького всей семьей можно сделать хенд-мейд подарки для близких, сфотографироваться в фотозоне, победить в конкурсе рисунка на асфальте. Также можно поиграть во флорбол, воздушный футбол, боулинг, хоккей и походить по стропе. Чай, попкорн и другие бесплатные угощения ждут всех гостей Фестиваля.

Праздник приурочен к Международному Дню защиты детей. Фестиваль семьи также предоставляет возможность выступить талантливым детям с особенностями развития.-0-

Фото Максима Гучека