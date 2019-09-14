ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основные мероприятия праздника "Сырный Олимп" развернулись 14 сентября на территории ЦСК "Неман" в Гродно. В программе: выставка скульптур из сыра, дегустация, мастер-классы от шеф-поваров, викторины и концерты.
Фестиваль проходил при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Гродненского облисполкома и Гродненского горисполкома.-0-
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук на открытии фестиваля
Генеральный директор ОАО "Молочный мир" Марина Аникеева, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота Иван Тихон
Шеф-повар Вячеслав Горбатов
Фото Леонида Щеглова