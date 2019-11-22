ГАИ Минска усилит контроль за грузовиками с 25 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Грузовик" стартует в Минске 25 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С 25 ноября по 1 декабря столичная Госавтоинспекция проведет мероприятия по предупреждению аварий с участием грузового транспорта. Сотрудники ГАИ будут пристально следить за выполнением водителями грузовиков правил дорожного движения, а также требований иных актов законодательства по безопасной перевозке грузов автотранспортом", - рассказали в ГАИ.

Инспекторы сконцентрируются на выявлении и пресечении допусков водителей на дорогу без обязательного предрейсового освидетельствования. "Под особым контролем - техническое состояние и правомерность переоборудования грузового транспорта. При выявлении нарушений к руководителям и должностным лицам будут применяться меры административного воздействия", - отметили в ГАИ.

За 10 месяцев этого года в Минске зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, совершенное по вине водителей грузового транспорта. В таких авариях 29 человек получили ранения, пять - погибли.-0-