ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными в условиях сильного ветра

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельному вниманию в условиях сильного ветра, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с усилением ветра ГАИ Минска рекомендует водителям парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Необходимо учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: участки мокрой дороги могут чередоваться с участками обледенелого покрытия. Особую осторожность стоит проявлять на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках", - рассказали в ГАИ.

Следует отказаться от рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать сдержанный стиль вождения. Нужно быть предельно внимательными, проезжая пешеходные переходы и перекрестки.

Пешеходам следует остерегаться падения опасных предметов с крыш и балконов.-0-