Красный уровень опасности! МЧС призывает быть осторожными из-за сильного ветра

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС призывает к особой осторожности в связи с штормовым предупреждением из-за сильного ветра, сообщает БЕЛТА.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сегодня с 11.00 до 17.00 на большей части территории республики ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 27 м/с, в Минске - до 25 м/с. Объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра.

"Будьте в курсе сами, предупредите ваших родственников и знакомых, - подчеркнули спасатели. - Держитесь на улице вдали от шатких конструкций, деревьев, ЛЭП, новостроек. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. В случае нештатных или чрезвычайных ситуаций сообщайте по номерам МЧС 101 или 112".

Факторами опасности могут стать повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Кроме того, возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в жилых домах, происшествий на водных объектах.-0-

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