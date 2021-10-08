Головченко: в ближайшие пять лет на развитие Полоцкого района направят более Br350 млн

8 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Полоцкий район ждут серьезные изменения: согласно недавно вышедшему постановлению в ближайшие пять лет в развитие региона вложат Br356 млн. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания в Полоцком райисполкоме о реализации комплекса мер по развитию региона до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства отметил, что в стране действует программа по развитию городов с населением 80 тыс. человек и более. Стержневой элемент документа - ускоренное развитие таких регионов. Они должны стать драйверами роста и центрами притяжения для людей. "Здесь должны быть рабочие места, достойная зарплата, наличие качественных услуг и инфраструктуры для жизни и отдыха. Каждый район имеет свои конкурентные преимущества. Для Полоцкого района это историческое наследие и туризм", - отметил Роман Головченко. Сейчас не хватает инфраструктуры, чтобы гости сюда приезжали больше чем на один день.

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