"Гомельтранснефть Дружба" начала ремонт дефектов магистралей "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест"

3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", а также реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций "Кобрин" и "Туров", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, на НПС "Кобрин" идет капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. "Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля", - рассказали в ОАО. В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Туров" заменяют участок нефтепровода между задвижками №21А и №22А и тройник перед задвижкой №1А. Его планируют подключить 7 февраля.

"Гомельтранснефть Дружба" устраняет также дефекты на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест". "Работы выполняют специалисты филиалов. Устанавливаются металлические и композитные муфты, также завариваются внешние дефекты. Методы ремонта определены по результатам дополнительного дефектоскопического контроля каждого дефектного участка", - подчеркнули на предприятии. С учетом степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов было принято решение о снижении режима перекачки на магистральном нефтепроводе "Мозырь - Брест", частично выведены его отдельные участки.

В планах на февраль - продолжение очистки и диагностирование трубопровода DN800 на участке магистрали "Мозырь - Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.

Как сообщалось, в течение 2019 года было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Диагностику, согласно заключенному договору, проводила международная компания "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис". Результаты проделанной работы были отражены в отчете с рекомендациями по ремонту дефектов. В соответствии с ними ОАО "Гомельтранснефть Дружба" разработало план-график их устранения. Так, с 14 по 17 января проходил ремонт двух участков магистрального нефтепровода "Мозырь - Брест-3". Реализация намеченных планов продолжается.-0-