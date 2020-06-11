"Гомсельмаш" передал БГСХА зерноуборочный комбайн

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" передало Белорусской государственной сельскохозяйственной академии зерноуборочный комбайн КЗС-3219КР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Техника предоставлена для изучения студентами и проведения научных исследований. Изучение устройства этой модели комбайна включили в учебный процесс.

В академии оценили одну из новейших разработок ОАО "Гомсельмаш" - бортовую информационно-управляющую систему. Она включает широкий набор функций автоматического контроля, диагностики, регистрации, предупреждения и оповещения комбайнера о нештатных режимах работы. Предусмотрена также возможность регулировки и точных настроек рабочих органов машины для различных культур и условий уборки.

Зерноуборочный комбайн пополнил автопарк учебной техники академии, что позволит усилить практико-ориентированный подход при подготовке инженерных кадров для агросектора страны.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в этом году отмечает 180-летие.-0-