Гродно и курортную провинцию Хайнань может связать прямое авиасообщение

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно и провинцию Хайнань в Китае может связать прямой авиарейс. Вопросы развития сотрудничества в сфере туризма обсуждались сегодня во время встречи руководства Гродненского облисполкома и делегации провинции Хайнань, передает корреспондент БЕЛТА.

Регионы планируют подписать меморандум о сотрудничестве, в перспективе наладить и побратимские отношения. При этом Гродненская область станет первым подобным партнером провинции Хайнань в русскоязычном регионе.

"Развитие отношений с Китаем - одно из ключевых направлений нашей работы. Пока товарооборот невелик - около $200 млн в год. В основном на китайский рынок поставляем продукцию химической отрасли, деревообработки, а также продукты питания, чаще всего молочного производства. Однако потенциал наших отношений куда выше", - отметил во время встречи председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что есть еще немало направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Одно из них - туризм.

Владимир Кравцов

"Хайнань - островная провинция с приятным климатом. Наши курорты привлекают миллионы туристов со всего мира. Будем рады видеть и белорусских туристов", - отметил председатель народного политического консультативного совета провинциального комитета Хайнань Мао Ваньчунь. Для этого китайская сторона предложила открыть прямое авиасообщение между Гродно и провинцией Хайнань.

"Это взаимовыгодное предложение. Ведь белорусский климат отлично подходит для отдыха в жаркое у нас летнее время", - отметил Мао Ваньчунь. Он также пригласил делегацию Гродненской области на международный туристический фестиваль, посвященный традиционным культурам.

Стороны проработают возможность реализации совместных проектов прежде всего в сфере транспорта и логистики в рамках инициативы "Пояс и путь". Перспективным направлением может стать и сотрудничество в сфере здравоохранения. В Гродно уже действует центр китайской традиционной медицины. Однако стороны заинтересованы в более тесном обмене опытом, специалистами, наработками. Также планируется наладить контакты в сферах культуры, образования, высоких технологий.-0-

Фото Леонида Щеглова