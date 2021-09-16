16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Халву с высоким содержанием кадмия обнаружили в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию выявили сотрудники инспекции во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей областного центра. В продаже была обнаружена халва подсолнечная с ядром подсолнечника российского производства.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности упаковки".

Было обнаружено превышение допустимого уровня содержания токсичного элемента кадмия. Фактическое содержание кадмия было превышено в 1,7 раза.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данного продукта.-0-