Хмель о последствиях сильных снегопадов в Минске: вывезено в 20 раз больше снега

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года вывезено более 400 тыс. куб.м снега, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Объективно говоря, проблемы были, невозможно одномоментно устранить последствия этих сильных снегопадов. Например, в Минске с начала зимы вывезено уже более 400 тыс. куб.м снега. Если сравнивать с прошлым годом, там было вывезено около 20 тыс. куб.м., то есть в этом году в 20 раз больше. Я думаю, что все-таки мы справились со своей задачей. Там, где еще есть проблемы, работы продолжаются и будут продолжаться", - сказал Андрей Хмель.

Он отметил, что проблем со снегоуборочной техникой нет, в целом по стране насчитывается около 4 тыс. единиц. Во время сильных снегопадов было задействовано практически 100% имеющейся техники. "Работали и в две, и в три смены. Выходило до 9 тыс. уборщиков территории", - заметил министр.-0-

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