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28 января 2021, 17:33

Инициативы по работе с молодежью, развитию медицины озвучили делегаты ВНС от Гомельской области

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28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инициативы по работе с молодежью, предложения по дальнейшему развитию сфер здравоохранения, культуры, совершенствованию патриотического воспитания озвучили сегодня в Гомеле на региональном собрании делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой специалист - слесарь ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько признался, что для него огромная честь быть делегатом и принимать участие в обсуждении дальнейшего будущего страны.

Он подчеркнул, что предприятия должны работать бесперебойно. Ведь стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы - все это результат слаженных действий коллективов. "События лета-осени прошлого года показали: глядя на то, как у других, можно очень быстро потерять то, что создавалось годами у себя. Со страниц Telegram-каналов и нас призывали остановить работу. Тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносят свои плоды", - рассказал Алексей Приходько. Он отметил, что предприятие работает, контракты сохранены.

"Благодаря социально ориентированному пути развития в нашей стране молодежь имеет реальные возможности проявить себя в любой сфере: культура, спорт, наука, производство. И я - живой тому пример. Где еще простой рабочий парень 22 лет может стать председателем молодежного совета при районном Совете депутатов?" - задал вопрос Алексей Приходько.

Молодой человек озвучил инициативы по совершенствованию молодежной политики. Например, он считает необходимым внедрить на предприятиях в штатное расписание должность специалиста по работе с молодежью. Это даст и системность в работе и по-настоящему ответственный подход, координацию всех заинтересованных, убежден делегат.

По его мнению, возможно, было бы правильным и создание на республиканском уровне госоргана, координирующего реализацию молодежной политики. "Сейчас эта функция лежит на Министерстве образования. И как мы видим, направленность молодежной политики нередко ограничивается учащейся и студенческой молодежью. Но есть еще и работающая молодежь, и сфера интересов у нее несколько отличается от школьников и студентов. За созданием республиканской структуры могли бы последовать областные, районные подразделения и те самые ответственные на предприятиях. Такая единая целостная система обеспечит последовательность и, главное, эффективность", - поделился своим видением Алексей Приходько.

Еще один немаловажный вопрос, на взгляд молодого специалиста, - угроза старения коллективов на предприятиях: "В общении со сверстниками мне не раз доводилось отмечать отсутствие заинтересованности в получении рабочей профессии. Куда более популярны IT, сфера услуг и так далее. Социальные сети и вовсе навязывают только развлечения, иждивенчество, непомерные амбиции". Делегат считает необходимым закрепить на законодательном уровне обязанности учреждений образования взаимодействовать с нанимателями и знакомить будущих абитуриентов со спектром профессий, действительно востребованных на рынке труда.

Перспективным назвал Алексей Приходько также создание филиалов кафедр вузов на предприятиях. "Это позволит в будущем сократить сроки профессиональной и психологической адаптации молодого специалиста на производстве", - уточнил он.

Главный врач Брагинской центральной райбольницы Игорь Киреня считает, что 2016-2020 годы в развитии отечественного здравоохранения являлись напряженными, переломными, но результативными. Было улучшено качество и доступность медицинской помощи, укреплялась материально-техническая база учреждений здравоохранения.

"Более 20 лет я работаю в медицине. На моих глазах система здравоохранения достигла того уровня, который сегодня смог противостоять пандемии. Пусть мы пока не выиграли эту войну, но в двух битвах мы точно выиграли. Пусть будут третья, четвертая, пятая волна. Уверен, что наша система здравоохранения к этому готова",- сказал главврач.

Достоянием страны он назвал сохранение сельского здравоохранения: сегодня даже в малочисленных деревнях функционируют фельдшерско-акушерские пункты, новый импульс получили амбулатории врача общей практики, создаются межрайонные центры для оказания специализированной медпомощи.

В то же время Игорь Киреня обратил внимание, что существует диспропорция льгот для медицинских работников, которые прибывают на работу в населенные пункты с плотностью загрязнения ниже 5 кюри. "Это препятствует закреплению кадров в сельской местности, влияет на доступность медицинской помощи и требует решения на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Также, по мнению главврача, стержнем формирования студентов-медиков должно стать духовно-нравственное воспитание.

На собрании сегодня делегаты поделились и инициативами для других сфер, отраслей, направлений. Предложения региона озвучат на республиканском уровне.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гомельскую область представят 310 делегатов. Как отметил заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов, накануне важного форума во всех районах области прошли диалоговые площадки. На них обсуждался широчайший спектр вопросов - от создания условий для ведения бизнеса до брендинга территорий и важности патриотического воспитания. Свыше 200 таких площадок объединили более 6 тыс. жителей области. Поступило более 400 предложений. Еще порядка 800 вопросов и инициатив были озвучены в общественных приемных.

"Полученные отклики убедительно доказали: в обществе есть запрос на конструктивный диалог. А Всебелорусское народное собрание - особая форма народовластия, реальный демократический институт, дающий возможность представителям всех регионов и отраслей, людям разных социальных групп, профессий и возрастов принять непосредственное участие в обсуждении наиболее важных вопросов в жизни общества и государства, дальнейшего пути развития страны", - подчеркнул Владимир Привалов.-0-

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