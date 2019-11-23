Инклюзивный детско-юношеский фестиваль" СоТворение" пройдет 25-27 ноября в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25-27 ноября состоится II Международный инклюзивный детско-юношеский фестиваль-форум "СоТворение", сообщили БЕЛТА организаторы.

Его участниками станут стипендиаты и подопечные фонда Юрия Розума в СНГ и ЕС, детский инклюзивный хор "Радость Души" (Минск), юные музыканты с ограниченными возможностями детской школы искусств "Охтинский центр эстетического воспитания" (Санкт-Петербург), учащиеся и педагоги Курского колледжа слепых, Гродненской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната, Шкловской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения и др.

В концертных программах прозвучат знаменитые произведения академического искусства в инструментальном и вокальном исполнении, народное пение, джазовые композиции, эстрадные шлягеры, будут бальные и народные танцы.

Фестиваль-форум пройдет на площадках Республиканского дворца культуры профсоюзов, Свято-Елисаветинского женского монастыря, Национального академического Большого театра оперы и балета, Белорусской государственной академии музыки, Минской духовной академии, храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Впервые фестиваль состоялся в Минске в ноябре 2018 года, активно освещался в средствах массовой информации и получил многочисленные благодарственные отзывы участников и гостей.

Организатор - Международный благотворительный фонд Юрия Розума в СНГ и ЕС. Его основной целью в Беларуси является оказание всесторонней помощи творчески одаренным детям и подросткам, занимающимся академическим музыкальным искусством.

В течение учебного года все стипендиаты фонда, в числе которых есть дети с инвалидностью, получают адресную ежемесячную денежную помощь и активно участвуют в социально значимых проектах и мероприятиях. Оказывается дополнительная финансовая помощь на покупку музыкальных инструментов, концертных костюмов, лекарств, оплату медицинских обследований, обучение и прочие нужды подопечных.

За пять лет работы в Беларуси фонд выплатил более 500 адресных ежемесячных стипендий юным музыкантам, оказал дополнительную финансовую помощь для оплаты участия в международных конкурсах. Также стипендиаты фонда получили гранты на покупку инструмента и оплату обучения. В течение трех лет фонд осуществляет шефство над детским инклюзивным хором "Радость души". Развивает и гуманитарное направление работы, предполагающее оказание всесторонней помощи детям с инвалидностью. По этому направлению планируется открытие творческого инклюзивного центра "СоТворение".-0-