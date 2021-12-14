Интерактивная программа для ребят в Полоцке стала началом акции "Наши дети" в Витебской области

14 декабря, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Полоцком районном центре детей и молодежи провели новогоднее представление для детей с особенностями. Интерактивная программа стала частью акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник организовали для порядка 20 ребят из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района и городской средней школы №8. Юные полочане вместе с работниками и участниками кружков центра детей и молодежи на волшебном лайнере отправились в путешествие на Северный полюс. В пути их сопровождали главные герои новогодних сказок - Дед Мороз и Снегурочка. Помогали им в странствии Стюардесса, Борт-проводник, Конфетка, Умняша и Весельчак. По дороге мальчики и девочки окунулись в мир развлечений, игр, поучаствовали в танцевальном флешмобе и доказали, что чудо существует в реальном мире - это магия доброты и взаимовыручки. Участники представления также получили сладкие подарки.

Организаторы уделили особое внимание, чтобы каждый ребенок был вовлечен в действо. "Акция "Наши дети" - масштабное и значимое мероприятие. Это начало новогодних чудес, открытие дверей в зимнюю сказку для детей. Каждый год мы готовим новую программу, удивляем и дарим положительные эмоции на следующий год. В акции с удовольствием принимают участие как дети, так и взрослые. С каждым годом все больше людей посещают наши праздники. Также ежегодно стараемся поздравлять разных детей: из социального приюта, ребят с особенностями развития и не только", - рассказала директор районного центра детей и молодежи Ирина Гаврильчик.

Сегодняшнюю новогоднюю программу провели в том числе для ребят, с которыми занимаются специалисты Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. "У деток тяжелые множественные нарушения. В нашем центре 109 ребят, функционирует три дошкольные группы и четыре специальных класса. Все ребята с родителями, мы им помогаем обучать, проводим коррекционную работу, медицинскую и социальную реабилитацию. Для них у нас функционируют кабинеты массажа и лечебной физкультуры, ресурсный центр по работе детей с аутизмом, открыта сенсорная комната", - рассказала директор учреждения Анна Ковалева.

В ближайшее время в Полоцком районе проведут новогодние представления в учреждениях образования и культуры, чтобы поздравить всех маленьких полочан с приближающимися праздниками. Кроме того, с 18 декабря 2021 года по 8 января 2022 года желающие смогут посетить резиденцию Деда Мороза в местном Центре туризма и краеведения. Здесь несколько раз в день будут проводить акции для детей и взрослых.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" сегодня стартовала в Беларуси и пройдет по 14 января 2022 года. Ее участниками станут около 1 млн юных жителей страны.-0-

Фото Александра Хитрова