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31 января 2022, 17:42

Январские торги "Витебскоблимущества" оказались самыми результативными за последние 10 лет

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В январе на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 11 неиспользуемых зданий и сооружений госсобственности на сумму более Br500 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Начало 2022 года стало самым результативным в комитете за последнее десятилетие, отметили специалисты. Как правило, после новогодних праздников продажи недвижимости идут не очень активно. В среднем за январь продается 3-5 объектов. Например, в 2021 году за первый месяц удалось реализовать только 2 строения на Br14 тыс., рассказали в "Витебскоблимуществе".

Сразу 4 объекта недвижимости приобрели новые собственники на торгах 31 января. Самая напряженная борьба развернулась за неиспользуемую автозаправочную станцию в Сенненском районе, которая продавалась на аукционе за 1 БВ (Br32) и привлекла внимание 5 покупателей. В результате победитель определился на 53-м шаге, когда цена поднялась до Br43,8 тыс., что почти в 1,4 тыс. раз превысило начальную стоимость лота.

Примечательно, что АЗС выставлялась на продажу 7 раз, в том числе в июне 2020 года уже была продана за Br20,3 тыс. частной транспортной организации из Сенно. Впоследствии новый собственник отказался от объекта в связи с недостаточной площадью земельного участка, предоставленного в аренду для обслуживания АЗС. С учетом этого обстоятельства по условиям повторных торгов размер участка земли был увеличен до 0,26 га.

Всего в 2022 году на аукционах комитета запланировано к продаже более 340 неиспользуемых объектов республиканской и коммунальной собственности, из которых более 150 зданий и сооружений будут выставляться впервые. Значительную часть реализуемой недвижимости составляют объекты социальной сферы в сельской местности - это более 100 построек бывших школ и детских садов, 30 неиспользуемых домов культуры и библиотек. Также продолжится поиск новых собственников для административных и производственных зданий различной площади, складов, гаражей, магазинов.

В областном центре потенциальным инвесторам будет предложено приобрести более 20 зданий и сооружений бывшего ОАО "КИМ" в составе 5 лотов, комплекс зданий бывшего винзавода по ул.Покровской, изолированное помещение с гаражом в районе Смоленского рынка. В Новополоцке планируются к реализации через торги административное здание по ул.Блохина, три детсада и здания оптовой базы по Рижскому переулку.

На февраль комитет назначил аукционы по 60 неиспользуемым объектам госсобственности. В Витебске впервые 17 февраля будет продаваться бывшее здание роддома №1, построенное в 1937 году. Его реконструкция под размещение женской поликлиники началась в 2012 году, однако впоследствии работы были заморожены. Объект расположен в центральной части города недалеко от площади Победы. По условиям торгов новый собственник обязуется возместить бюджетные затраты на реконструкцию в размере более Br1,3 млн.-0-

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