Ярмарка "Калядная вёска" открывается возле МТЗ в Минске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Калядная вёска" начнет работу сегодня возле музея МТЗ по ул. Долгобродской в Минске, сообщили БЕЛТА на Минском тракторном заводе.

На праздничной площадке детей и взрослых ждут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, игровые зоны. Среди юных посетителей разыграют призы и подарки, гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы. У кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу". В торговых лавках предложат купить памятные сувениры для родных и друзей, согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара.

В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др.

Торжественное открытие рождественской ярмарки состоится сегодня в 15.30, торговые павильоны будут готовы к встрече гостей в 12.00. Специальная комиссия подведет итоги конкурса на лучшее украшение сквера "70 лет МТЗ" среди подразделений завода - в свободное от работы время заводчане продумывали и создавали новогодние декорации и украшения, в которые затем нарядили деревья.

В 15.30 главный новогодний персонаж - Дед Мороз - совершит фольклорный обряд, положив начало праздничным гуляньям. В день открытия гостей ждет праздничный концерт и развлекательная программа с участием фольклорно-обрядовой студии "Варгин", ансамбля песни и танца "Игрица", аниматоров и ростовых кукол. Также выступят артисты эстрады Елена Лебедева, Андрей Шумак, творческий кубинский дуэт.

Новогодние гирлянды и огни в "Калядной вёске" торжественно зажгут в 17.00.

Каждый день работы ярмарки с 20 по 27 декабря будет тематическим, а на протяжении двух часов ежедневно (с 16.00 до 18.00) для гостей будут выступать белорусские артисты.

Так, 20 декабря состоится праздник белорусской кухни "Навагоднія прысмакі", 21 декабря - зимние спортивные и фольклорные игры "Сцюдзёныя гульнi". В концертной программе заявлены выступления ансамбля народной песни и музыки "Шчодрыцца", ансамбля казачьей песни и танца "Маме нравится", фальклорно-обрядовой студии "Варгин", артистов белорусской эстрады Натальи Тамело и Андрея Хлестова.

Окунуться в мир загадок, магии, новогодних предсказаний можно 22 декабря на "Снежных чарадзействах". Свое творчество представят ансамбль песни и танца "Игрица", театральная студия "Мастерская впечатлений", артисты Светлана Молокова и Алекс Благо.

На праздник народного творчества "Бабулiн куфэрак" минчан приглашают 23 декабря, на сцене "зажгут" народный ансамбль "Мiнскiя музыкi", заслуженный коллектив "Дударыкі" и др. "Зiмовае фота-паляванне", или квест по-белорусски, состоится 24 декабря. Выступят ансамбль казачьей песни и танца "Маме нравится", театр ростовых кукол под руководством Татьяны Редлиной, артисты белорусской эстрады Альберт Скороход и Ольга Загадская.

Соревнования Дедов Морозов проведут 25 декабря. Также собравшихся будут развлекать ансамбль песни и танца "Игрица", фольк-группа "Росквит", студия эстрадного вокала "Голос детства", образцовый ансамбль танца "Лянок", театральная студия "На долгом броде", эстрадные исполнители Дмитрий Кочаровский и Елена Косарева.

Праздник талантов "Навагодняя майстэрня" с шуточным театрализованным шоу на тему калядных обрядов пройдет 26 декабря, праздничная арт-программа "BELARUSкiя падарункi" - 27 декабря.

Торговые павильоны на новогодней ярмарке будут работать ежедневно с 12.00 до 20.00.

"Приглашаем окунуться в атмосферу рождественского чуда и волшебства сказочного леса. Гостей встретят герои любимых сказок и мультфильмов, а праздничное настроение подарят световая иллюминация и декорации, созданные руками тракторозаводцев", - рассказали на предприятии.-0-