Кадровая политика и экономика - новый помощник Президента по Гомельской области назвал приоритеты

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы кадровой политики и экономики наряду с обращениями граждан станут приоритетными в работе Николая Рогащука, который сегодня назначен помощником Президента - инспектором по Гомельской области. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Николай Рогащук прежде всего обратил внимание на специфику Гомельской области, которой больше всего коснулась чернобыльская катастрофа. "Там свой отпечаток наложила авария на ЧАЭС. Поэтому с учетом особенностей данного региона главное - это проживающие там люди, их проблемы, в том числе вопросы образования, здравоохранения, рабочих мест, социального и спортивного развития", - сказал помощник Президента.

Он отметил, что намерен уделить всем этим вопросам самое пристальное внимание.

До этого Николай Рогащук работал заместителем председателя Минского облисполкома.-0-