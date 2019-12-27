Как будет работать метро Минска в праздники

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен изменил график движения поездов в предпраздничные и праздничные дни для удобства участников рождественских и новогодних гуляний, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, 1 января 2020 года с полуночи до 4.15 интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. При этом станции "Немига" и "Октябрьская" будут закрыты на вход в 4.15, все остальные - в 4.00.

31 декабря этого года и 4 января 2020-го метрополитен будет работать по графику пятниц; 1, 2, 5, 6 и 7 января - по графику воскресных дней; 3 января - по графику будней.

В новогоднюю ночь все кассы на станциях "Немига" и "Октябрьская" будут работать, чтобы справиться с ожидаемым повышенным спросом на проездные билеты.-0-