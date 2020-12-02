Караев: выстроена четкая система обратной связи и реагирования на обращения и проблемы людей

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В стране выстроена четкая система обратной связи и реагирования на обращения и проблемы людей. Такое мнение сегодня журналистам во время посещения ОАО "Молочный Мир" в Гродно высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Караев и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник ознакомились с работой предприятия и встретились с его коллективом.

"Считаю, что в государстве выстроена очень четкая и эффективная система обращений граждан к власти, а также обратная, что важно, результативная связь. Наиболее прямой путь для этого, в том числе, и такие встречи в трудовых коллективах, а также личные приемы граждан. Они помогают видеть и чувствовать, что волнует людей, узнавать своевременно об их проблемах и эти проблемы решать", - отметил Юрий Караев. По его словам, практика встреч с трудовыми коллективами будет продолжена.

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области провел в регионе уже несколько прямых линий, встретился с жителями ряда районов. Среди наиболее волнующих людей вопросов, по его словам, проблемы, связанные с коммунальным хозяйством, жильем. Например качество воды, освещение на улицах, состояние дорог и другие.

"Отмечу оперативное и внимательное реагирование на вопросы, которые находятся в компетенции местной власти. Нет равнодушного отношения или невнимания", - отметил Юрий Караев.

"Приятно удивлен уровнем производства, технологичностью предприятия. Неслучайно его продукция востребована на внутреннем и внешних рынках. Довольны работой, условиями, заработной платой и в коллективе", - обратил внимание Юрий Караев. Он отметил: предприятие - один из примеров того, что Гродненская область - регион высокой культуры производства, жизни, взаимоотношений людей.

ОАО "Молочный Мир" - один из лидеров молочной промышленности страны. В сутки здесь перерабатывается около 1,7 тыс. т молока. Сейчас на предприятии выпускают более 300 видов молочной продукции. Большинство экспортируется. Продукция представлена на рынках России и Китая, поставляется более чем в 35 стран. На предприятии около 2 тыс. сотрудников.-0-

Фото Леонида Щеглова

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