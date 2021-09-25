Караник: аграрии Гродненской области подтвердили свой высокий профессионализм

25 сентября, Скидель /Корр. БЕЛТА/. В тяжелый в климатическом плане год аграрии Гродненской области в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм. Об этом сегодня сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021" в Скиделе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дажынкi" - замечательная возможность отдать дань уважения людям за их труд. Сегодня мы подводим лишь промежуточные итоги, ведь выходных в сельском хозяйстве не бывает. Этот год был очень непростым. Даже ветераны сельского хозяйства не могут вспомнить, чтобы неблагоприятные факторы - жара в июле, проливные дожди во время уборочной, - собирались воедино", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что, несмотря на это, хлеборобы Гродненской области подтвердили свой высокий профессионализм.

"Область по-прежнему в лидерах в стране по урожайности. Да, показатели ниже, чем в прошлом году, но это максимум из того, что было возможно в таких погодных условиях", - обратил внимание губернатор.

В закрома области собрано более 1,1 млн т зерна. По словам Владимира Караника, это позволяет региону уверенно смотреть в будущее. Обеспечена будет область и хлебом, и необходимым количеством кормов для животноводства.

Праздничные гулянья в Скиделе развернулись на нескольких локациях. На главной сцене - концертная программа и чествование передовиков производства. Старый и центральный парк города приняли развлекательные, интерактивные площадки в современной и традиционной тематике.-0-

Фото Леонида Щеглова