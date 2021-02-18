КГК проведет сегодня горячую линию по долгостроям Минска

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля сегодня проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

"Жители столицы могут сообщить информацию о долгостроях - объектах административного, промышленного, общественно-торгового, жилищного строительства. Работники Комитета госконтроля обобщат и изучат всю поступившую информацию о недостроенных зданиях и сооружениях, негативно влияющих на внешний облик столицы и вызывающих дискомфорт у граждан", - сказано в сообщении.

Также граждане могут рассказать о фактах затянувшегося капитального ремонта.

Звонки принимаются с 11.00 до 13.00 по телефону +375 17-328-69-40.-0-

КГК проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства и капремонта в Минске