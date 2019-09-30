КГК Витебской области проведет горячую линию по работе заготовителей

30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Горячая линия по вопросам работы заготовителей сельхозпродукции пройдет 9 октября в Комитете государственного контроля Витебской области, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Граждане смогут оценить работу заготовителей области, рассказать о проблемах и нарушениях. Дозвониться можно будет с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0212) 37-54-53 и 8 (0212) 37-61-48. Сотрудники КГК области также выслушают предложения по улучшению заготовительной деятельности.

В КГК региона проинформировали, что основную часть закупок сельхозпродукции и сырья у населения по-прежнему осуществляют организации потребительской кооперации. Однако объемы заготовок ими овощей, фруктов, грибов и ягод в январе - августе 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились. Заготовители объясняют это низкой активностью населения и неурожаем нынешнего сезона.

Тем не менее в августе, во время мониторинга в заготовительных пунктах Витебского района одной из организаций облпотребсоюза, было установлено, что население не было в полной мере информировано о перечне закупаемых видов продукции и сырья. Не знали люди об их закупочных ценах, порядке расчета, организации приема, в том числе о режиме работы заготовительных пунктов и доставке больших объемов продукции, контактных телефонах ответственных работников для уточнения нужной информации. Также не владели всеми необходимыми сведениями и работники, принимавшие продукцию.-0-