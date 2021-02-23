Кириченко: внуки и правнуки героев ВОВ достойно служат в белорусской армии

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сегодня достойно служат в белорусской армии. Таким мнением поделился председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Кириченко напомнил, как формировалась белорусская армия, какие испытания народу пришлось пройти в годы Великой Отечественной войны, какова была цена долгожданной Победы. "Этот день - дань уважения всем, кто своим беспримерным героизмом отстоял право нашего народа на свободу и возможность быть хозяином на родной земле. И конечно, этот праздник олицетворяет историю славной белорусской армии. Во все времена она служила оплотом государству, гарантом стабильности и суверенитета страны, символизировала ее национальное достоинство и мощь. Служить в Вооруженных Силах с такими славными традициями - большая ответственность. Сегодня в рядах нашей армии - внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они достойно выполняют поставленные перед ними задачи и являются примером ответственного отношения к воинской службе", - сказал он.

От имени руководства области и города Петр Кириченко поздравил с праздником солдат и офицеров Гомельского гарнизона, сотрудников силовых структур, ветеранов. Поблагодарил за верность долгу и присяге. Также пожелал гомельчанам мирного неба, стабильности и благополучия.

Теплые пожелания и слова приветствия адресовал молодому поколению участник Великой Отечественной войны Алексей Пименов. По его мнению, послевоенное поколение защитников Отечества с честью и достоинством продолжает традиции дедов и отцов. "Это специалисты высочайшего уровня, способные быстро принять верное решение в экстремальных условиях и с честью выполнить свой служебный и гражданский долг при любых обстоятельствах. 23 февраля - праздник мужества, благородства и чести. Эта дата в календаре должна напоминать нам и о том, что без патриотизма нельзя отстоять нашу Победу и от разжигателей - всех, кто пытается заново перестроить нашу историю. Пусть всегда спутниками вашей жизни будут совесть, достоинство, честь и любовь к Отчизне", - пожелал Алексей Пименов.

Курсант военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Иван Скорик поддерживает позицию ветерана. "День защитников Отечества - день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших нашу страну во время войн и невзгод. Они жертвовали собой во имя мира и справедливости, отчаянно сражались с врагом в попытке отвоевать возможность жить, радоваться и любить на родной земле. Мужество, бесстрашие и стойкость фронтовиков, партизан и подпольщиков - яркий пример для нас бескорыстного служения своему Отечеству, горячей преданности своему краю, - подчеркнул молодой человек. - Молодежь всегда будет верна гражданскому долгу. Мы сохраним мир и покой нашей Беларуси".-0-