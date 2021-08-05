Кочанова передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка ИК №4 в Гомеле

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи несовершеннолетними. Уделила время и самым маленьким гражданам, чье младенчество проходит в этом учреждении. Наталья Кочанова подарила малышам коробку игрушек. Лично вручила каждому любознательному мальчишке и девчонке объект для изучения и игры.

Сегодня в Доме ребенка находятся 17 детей. Примечательно, что один из них родился минувшей ночью. Дом ребенка - полноценный аналог обычного детского сада, где каждый малыш окружен заботой воспитателей и медперсонала. Детвора осваивает необходимую дошкольную программу.

Председатель Совета Республики высоко оценила созданные условия для мам и их малышей. К слову, четыре мамы проживают в специальном общежитии вместе со своими детьми. "Просыпаться каждое утро и видеть своего ребенка, наблюдать, как он познает мир, делает первые шаги, - ни с чем не сравнимая ценность", - поделилась 23-летняя Светлана. Ее доченька Богдана родилась два года назад, когда мама отбывала наказание. О беременности женщина узнала здесь. Светлана из России, дома ее ждет мама. Несмотря на то, что в общежитии есть все условия - от игрушек и детской кроватки до комодов и зеркала плюс мини-огород, - Светлана мечтает поскорее вернуться домой.

Наталья Кочанова ознакомилась с условиями, в которых отбывают наказание осужденные. На территории колонии создан мини-городок с необходимой инфраструктурой. Здесь есть участок для несовершеннолетних, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Дом ребенка, реабилитационный центр для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ и свой храм.

Женщины работают на швейном производстве, выпускают широкий ассортимент продукции - от постельного белья и трикотажных изделий до спецодежды для медработников, охотников, поваров, силовых структур, рабочих и хоккеистов. Периодически актрисы-любительницы скрашивают свою жизнь премьерами спектаклей на сцене учреждения.

Наталья Кочанова посещает Гомельскую область. В маршруте главы Совета Республики - исправительная колония №4 в Гомеле, также на повестке - встреча с депутатским корпусом областного и базового уровней.-0-