Коложские чтения в Гродно объединят 180 участников

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. VІI Коложские открытые областные научно-образовательные чтения объединят 5-6 декабря свыше 180 участников. Конференция будет посвящена теме "Молодежь: свобода и ответственность", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

В форуме примут участие преподаватели, магистранты и студенты гродненских и минских университетов, учителя, учащиеся старших и средних классов школ и колледжей из Гродно, Скиделя, Озер, Щучина, Дятлова, Волковыска, Турца, Сморгони, Островца, Слонима, а также представители духовенства.

"На обсуждение вынесен ряд волнующих молодежь вопросов. Будут работать дискуссионная площадка "Мое будущее - на родине или за границей". Также откроется педагогическая мастерская, посвященная духовно-нравственному воспитанию детей и педагогической поддержке развития ответственности у молодых родителей. Участники вспомнят и 1030-летие Крещения Руси, 400-летие белорусского Букваря, 190-летие со дня рождения Льва Толстого", - рассказали в пресс-службе.

В первый день чтения будут проходить в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, а 6 декабря работа продолжится на базе гимназии № 2, СШ № 38 и яслей-сада №69.

Коложские чтения ГрГУ им. Янки Купалы проводит с 2012 года. Проблематика их постоянно меняется, неизменной остается направленность на проблемы духовной жизни современного человека. С каждым годом Коложские чтения вызывают все больший интерес, растет число их участников. Подготовка докладов и сообщений, их обсуждение в процессе дискуссии стимулирует школьников и студентов к размышлениям над вопросами духовной жизни человека.

Организаторами чтений выступают Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродненская епархия Белорусской православной церкви, Главное управление образования Гродненского облисполкома, Гродненский областной институт развития образования, Гродненский государственный музей истории религии. Коложские чтения - региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений, которые регулярно проводятся в Москве под эгидой РПЦ.-0-