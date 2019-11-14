Компания-поставщик IKEA в Гомеле планирует построить лесопильный комплекс и использовать солнечные батареи

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Основные направления деятельности и перспективы развития ООО с польским капиталом "Делком40", находящегося в Гомеле, обсуждены сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, учредителя предприятия Богдана Качмарека, руководства и сотрудников ООО, передает корреспондент БЕЛТА.

"Делком40" является дочерней компанией польской группы компаний "COM40", производящих мебель и другую продукцию для IKEA. Говоря о перспективах развития, Богдан Качмарек отметил, что "Делком40" планирует развивать свою деятельность с выходом на российский рынок и расширением на европейском. Параллельно рассматривается реализация двух проектов, которые позволят компании увеличить конкурентоспособность, а также сделать производство более экологичным.

Первый проект касается строительства лесопильного комплекса, что позволит получать доски собственного производства и после сушки использовать для конструкционных элементов в частях мебели и в самой мебели. "Организация лесопильного производства улучшит конкурентоспособность выпускаемой продукции: снизится стоимость сырья, соответственно, и наши цены для клиентов. А это один из самых главных факторов возможности увеличения заказов", - пояснил Богдан Качмарек. К тому же реализация проекта позволит создать около 300 новых рабочих мест.

Второй вопрос экологического направления. "Это глобальный проект, который прослеживается у всех поставщиков IKEA. Он касается обязательства к 2030 году сделать всех поставщиков энергетически независимыми и заключается в том, чтобы электроэнергию, которую они потребляют, сами вырабатывали из возобновляемых источников", - сказал учредитель. Для реализации этого направления на предприятии анализируют возможности использования кровли производственных, административных помещений для размещения солнечных батарей.

Геннадий Соловей обратил внимание, что в регионе использование зеленой энергии приветствуется. В области уже есть хорошие примеры реализации подобных проектов. Губернатор подчеркнул вклад "Делкома40" в развитие региона, сделал акцент и на перспективах развития партнерских отношений компании с другими гомельскими предприятиями.

Во время посещения производственных цехов речь шла о перспективах расширения, соблюдении стандартов качества и других требований, технике безопасности, охране труда. Рассказали на предприятии и о работе с кадрами. Как было отмечено, компания сотрудничает с учебными заведениями областного центра, на производстве созданы линии обучения, где потенциальным сотрудникам рассказывают о предъявляемых стандартах качества, его контроле с учетом требований разных стран, обслуживании оборудования и других рабочих аспектах.

"На встрече сегодня мы показали предприятие, обозначили те вопросы и проблемы, которые имеем, обозначили планы действий на дальнейшее. Считаю, что такой диалог принесет пользу обеим сторонам", - подытожил заместитель директора предприятия Павел Протуро.

Группа компаний "COM40" расположена в западной части Польши. Дочерняя компания "Делком 40" начала деятельность в Гомеле в 2015 году. Для организации производства через аукцион была приобретена площадка завода пусковых двигателей. Старый объект был реконструирован, модернизирован, установлено новое оборудование, проведено благоустройство территории. Как было отмечено на встрече, выбор Гомеля был обусловлен рядом факторов. Среди них - доступность стратегического сырья - древесины, квалифицированного персонала, географическое положение на пересечении Востока и Запада, прямой доступ к рынку ЕАЭС. Производственные площади ООО "Делком40" составляют 64 тыс. кв.м. Штат сотрудников в настоящее время насчитывает более 1,2 тыс. человек, в основном рабочих профессий. В составе компании швейные цеха, цех по производству мягкой мебели, столярный участок, свыше 20 автопоездов для поставки сырья, полуфабрикатов и других компонентов.-0-