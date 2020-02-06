Комплекс в Новогрудке, бассейн в Сморгони: где в Гродненской области появятся новые спортобъекты

6 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/ Новые крупные спортивные объекты введут в строй в Новогрудке, Сморгони, Волковыске и Гродно. Об этом сегодня во время открытия многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Островце журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области развитию спортивной инфраструктуры уделяется повышенное внимание. В Новогрудке, например, возводится спортивный комплекс с игровым залом и бассейном. В Сморгони восстанавливается бассейн. Вскоре будет принято решение и о строительстве спорткомплекса в Слониме, сейчас определяется формат объекта. Запланировано в области и строительство нескольких футбольных полей. Например, фактически новый стадион с полноразмерным полем с искусственным покрытием появится в Волковыске.

"Без внимания не останется и областной центр. В Гродно в этом году построят теннисные корты хорошего уровня. Ведутся предпроектные работы по сооружению крупного спортивного комплекса", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что также в работе небольшие объекты - открытые спортивные и игровые площадки.

"Вклад в строительство таких объектов - это вклад в здоровье нации. Они должны грамотно использоваться как для массового спорта, так и для подготовки будущих чемпионов мира, Европы и Олимпийский игр", - отметил Владимир Кравцов.

Сегодня в Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Импульс". Общая площадь его более чем 5,7 тыс. кв.м. В комплексе, например, разместился универсальный спортивный зал с трибунами на 750 мест, где можно организовать тренировочный процесс и проводить соревнования республиканского и международного уровня по баскетболу, гандболу, волейболу или мини-футболу. Открылся на базе "Импульса" и 25-метровый плавательный бассейн. Доступны зал единоборств, тренажерный зал, сауна, кафе. Кроме того, на территории комплекса расположены мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, три воркаут-комплекса, есть просторная автостоянка.

Кроме того, недавно в Островце были открыты стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, современная площадка для баскетбола 3х3, в в 2020 году планируется начать возведение крытого ледового катка.-0-