Комплексные планы развития разрабатывают для Ляховичского и Малоритского районов

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разрабатывают планы комплексного социально-экономического развития для Ляховичского и Малоритского районов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко в Послании акцентировал внимание на равномерном развитии регионов. В Брестской области программы устойчивого социально-экономического развития уже разработаны для городов областного подчинения - Барановичей и Пинска, а также Барановичского и Пинского районов. Утверждены комплексные планы развития Дрогичинского района до 2020 года и Ганцевичского - до 2025-го. В текущем году подобные стратегии будут рассмотрены еще для нескольких районов области.

"Не все регионы находятся в одинаковых социально-экономических условиях. Поставлена задача выравнивать ситуацию среди сельских районов. Люди должны жить достойно независимо от места проживания. Мы рассмотрели программы развития на примере Ганцевичского и Дрогичинского районов, планируем такие же по Ляховичскому и Малоритскому районам, чтобы поднять их уровень", - сказал Анатолий Лис.

Основная цель программ комплексного развития - обеспечить более интенсивное развитие регионов за счет реализации инвестиционных проектов, создания новых предприятий и производств, дополнительных рабочих мест. "Это обеспечит занятость людей, приличную заработную плату, что улучшит условия жизни населения", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома.-0-