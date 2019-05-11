Конкурсное производство открыто в отношении Белоозерской ДСПМК-26

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономическим судом Брестской области открыто конкурсное производство в отношении государственного унитарного дорожно-строительного предприятия "Белоозерская ДСПМК-26", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

В экономический суд должник - Белоозерская ДСПМК-26 - 4 марта обратился с заявлением о возбуждении в отношении него процедуры банкротства. Дело о банкротстве было возбуждено 10 апреля, установлен защитный период сроком на один месяц. По его итогам временный управляющий представил отчет, в котором указал, что с 2017 года предприятие устойчиво неплатежеспособно, структура баланса компании является неудовлетворительной, имеются основания для открытия конкурсного производства.

"Определением от 10 мая защитный период в отношении должника завершен, открыто конкурсное производство, управляющим назначен Николай Волчек. Судебное разбирательство по делу состоится 16 августа", - отметили в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Определение об открытии конкурсного производства не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней после его принятия.-0-