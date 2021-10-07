Кубраков: за хайп на смерти сотрудника КГБ задержаны около 200 человек

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. За негативные комментарии в социальных сетях по поводу смерти сотрудника КГБ в республике задержаны более 200 человек. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков на рабочей встрече с активом в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этой смерти пытается кто-то словить хайп. На сегодня уже задержаны около 200 граждан, которые писали в Telegram-каналах разного рода гадости, надеясь, что никто их не найдет, скрываясь под так называемыми никами, призывали брать оружие и выходить на улицу. Все они находятся в тюрьме, возбуждены уголовные дела, идет следствие, устанавливаются все новые лица. Среди них есть и граждане, которые прописаны и проживают на территории Брестской области", - отметил министр.

При этом, по его словам, после задержания поведение таких "змагаров" резко меняется.

"В интернете пишут одно: призывают идти убивать, причем не только сотрудников силового блока, но и других граждан, у которых иное мнение. Как только их задерживают и привлекают к ответственности, плачут, вспоминают про свои семьи, родных и близких. Я просто всех призываю задуматься в этот Год единства, объединиться и жить мирно и спокойно в нашей стране", - обратился к присутствующим Иван Кубраков.

На встречу были приглашены руководители крупных предприятий и организаций города, общественных объединений, подразделений горисполкома и районных администраций, депутаты горсовета, присутствовали представители руководства Госпогранкомитета. Цель встречи, по словам министра МВД, - донести правдивую оперативную информацию об обстановке в республике и области до населения пограничного региона.

"В различного рода Telegram-каналах появляется очень много недостоверной информации, так называемых фейков. Она связана и с нелегальными мигрантами, и с деструктивными элементами, и с ситуацией с COVID. К сожалению, зачастую граждане верят слухам. Поэтому хочу обратиться ко всем жителям Брестской области, руководителям предприятий и организаций, депутатам: доводите, рассказывайте гражданам правду, чтобы не попасть под влияние тех, кем управляют "кукловоды" из-за границы", - сказал он.

В планах руководства МВД и ГПК также посещение пограничных пунктов пропуска и застав Брестской погрангруппы.-0-