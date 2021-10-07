Кубраков: ситуация с нелегальной миграцией находится полностью под контролем

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с нелегальной миграцией в стране находится полностью под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на встрече с активом в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация и обстановка с нелегальной миграцией находятся полностью под контролем как в Минске, так и других городах республики. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории нашей страны. Что касается границы, особенно с Евросоюзом, - да, действительно, пытаются на территорию Беларуси, в том числе с применением силы, заставить граждан перейти границу. Но и наши пограничники, и сотрудники внутренних войск МВД несут совместно службу в усиленном режиме. Перейти нашу границу можно только официально", - подчеркнул Иван Кубраков.

По его словам, все мигранты, официально обратившиеся за помощью в государственные органы Беларуси, ее получили. "За этот год в МВД с ходатайством о защите обратились около 360 человек, из которых 90 - несовершеннолетние. Всем этим людям была оказана помощь. Ни один из граждан не остался без внимания со стороны государства. В том числе почти 60 иностранцам, у которых не было возможности где-то проживать, не было средств для существования, оказана помощь. На территории Гомельской и Витебской областей созданы специальные центры для беженцев, где им оказывается всяческая помощь - как материальная, так и психологическая", - добавил министр.

Иван Кубраков вместе с представителями руководства Госпогранкомитета сегодня посещает Брестскую область. Помимо встречи с активом областного центра, министр планирует побывать на пограничных пунктах пропуска и заставах Брестской пограничной группы.-0-