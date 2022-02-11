Кухарев: новый путепровод на Немиге выдержит двойную нагрузку

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку, заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство путепровода было обеспечено в соответствии со всеми техническими нормами. Конструкция прошла все испытания, которые были проведены специализированными организациями "БелдорНИИ", кафедры БНТУ мостостроения. Они дали результаты, которые обеспечивают надежность конструкции даже под двойной нагрузкой. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что работы по путепроводу действительно были проведены в кратчайшие сроки. Были использованы новейшие технологии и материалы, которые позволили сделать путепровод более современным и расширить улицы дорожного движения. Сделаны все необходимые по высоте размеры, которые соответствуют нормативам для работы электротранспорта", - рассказал Владимир Кухарев.

Он отметил, что построить мост в кратчайшие сроки удалось благодаря профессионализму проектных и подрядных организаций. "Они действительно ответственно подошли к строительству, равнодушных на объекте не было. В ходе работ вносились разные предложения по их ускорению. Было многое сделано для проведения хорошей инженерной подготовки. Хочу поблагодарить организации, которые обеспечивали необходимыми материалами, в кратчайшие сроки сумели изготовить балки, стойки и другие конструкции. Работа велась круглосуточно и это, конечно, позволило сократить сроки строительства", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.-0-

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Фото Максима Гучека