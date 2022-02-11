Кухарев рассказал, какие путепроводы Минска в этом году ждет ремонт

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал сегодня журналистам, какие путепроводы Минска в этом году ждет ремонт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год в Минске проводится ремонт путепроводов и мостовых сооружений. Сегодня по всем объектам проведено обследование. По ряду из них изготовлена проектная документация, и после завершения работ на Немиге мы переходим на другие путепроводы. Конечно, есть определенные сложности, связанные с тем, что ремонт даже одного моста несет серьезные нагрузки на логистическую систему города. Если обеспечить реконструкцию нескольких путепроводов одновременно - это будет создавать серьезные проблемы с движением транспорта, поэтому мы отрабатываем дорожную логистику", - сказал Владимир Кухарев.

Он также обратил внимание, что организация дорожного движения, которая была сделана при реконструкции путепровода на Немиге, позволила минимизировать последствия ремонта. "У нас в планах работа двух путепроводов по улице Жукова и путепровода по улице Московской. На данном этапе завершаем проектирование и планируем в этом году приступить к работам", - заключил председатель Мингорисполкома.-0-