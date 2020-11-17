Кухарев прокомментировал ситуацию с водой в Новой Боровой

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки устранения проблемы с водоснабжением в Новой Боровой назвать трудно, ориентироваться надо на результаты лабораторных анализов качества воды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр столицы отметил, что этот микрорайон территориально относится к Минской области. Но через УП "Минскводоканал" городские власти также отслеживают ситуацию в оперативном режиме.

"Были видны следы умышленного повреждения запорной арматуры. Она очень дорогостоящая, импортная, комплектующие находятся за рубежом. Эксплуатация этой аппаратуры - свыше 30 лет, если туда не вмешиваться. Но в результате вмешательства были нанесены серьезные повреждения. И сейчас приходится экстренно проводить мероприятия, в том числе не дожидаясь, когда прибудут запасные части. Эта работа очень сложная", - рассказал Владимир Кухарев.

Он отметил, что еще необходимо провести промывку системы, тщательно обследовать воду в лабораторных условиях, чтобы подтвердить ее качество, прежде чем подавать потребителям. "Водоканал будет работать до полного устранения всех последствий", - отметил он. И добавил, что сроки, которые потребуются для завершения всех работ, указать трудно. "Мы будем ориентироваться на анализы", - сказал мэр Минска.-0-

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