Тепло вернулось в дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном микрорайоне Новая Боровая восстановлено теплоснабжение домов, информирует управляющая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Отопление в дома Новой Боровой вернулось. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Берегите себя и своих близких", - сказано в сообщении.

Компания заверила, что старается делать все, что от нее зависит, чтобы найти решение возникшей проблемы с водой. "Инженеры управляющей компании "А-100 Комфорт" провели осмотр и выявили повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали от Гинтовта в НБ, данные передали в УП "Минскводоканал", - добавили в организации.

Компании "А-100 Девелопмент" и "А-100 Комфорт" ведут переговоры с представителями госорганов. В районе проведена проверка санитарно-эпидемиологической службой, которая оценила ситуацию и должна принять соответствующие меры.

Пока что воду можно набрать через шланг с торца дома по адресу ул. Леонардо да Винчи, 2 возле входа в расчетно-справочный центр, на автоматической мойке возле АЗС А-100 по адресу д. Боровая, 7 и в приезжающих автоцистернах.-0-

Вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки "Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - отметили на предприятии.