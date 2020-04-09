Любая поддержка сейчас важна - главврач Борисовской больницы

9 апреля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Свободные койки есть, средств защиты хватает, но любая спонсорская и просто моральная поддержка медикам сейчас очень нужны. О работе Борисовской больницы №2 в нынешних условиях корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач Павел Хатько.

В составе учреждения сама больница №2 и инфекционная. В сумме это почти 450 коек. "Инфекционная больница как структурное подразделение была перепрофилирована под работу с пациентами с подтвержденным или вероятным заражением коронавирусной инфекций, - ввел в курс дел Павел Хатько. - Пациенты доставляются из Минской области. В больницу №2 непосредственно поступают пациенты из Борисова и района с признаками простуды и предварительным диагнозом "пневмония". В основном состояние удовлетворительное и средней степени тяжести. Всем больным оказывается необходимая помощь и лечение в соответствии со стандартами Минздрава".

По словам главврача, соблюдается порядок распределения по палатам, так чтобы разводить потоки пациентов. Ежедневно на смене находятся около 150 человек - врачи, средний и младший медперсонал.

Пока больница не перешла на полностью закрытый режим: работники после смены уходят домой. "На данный момент уточняем список, спрашиваем, кто хочет остаться. И пытаемся в ближайшее время организовать помещение, где смогут оставаться ночевать те, кто захочет. Приглашаем из других городов желающих поработать", - рассказал главврач.

Но повышенные меры безопасности применяются. Родственники и близкие могут приносить пациентам передачи, но оставляют их на посту. Специальные сотрудники разносят их пациентам по отделениям.

Заведующая инфекционной больницей Ольга Василевская признается, что работы хотя и прибавилось, тяжело больше не физически, а психологически. "Но все справляются. Спасибо большое за помощь нашему руководству и всем работникам, врачам - никто не отказался, все отнеслись с пониманием к ситуации. Вначале было непривычно, мы никогда прежде не работали в таких условиях", - отметила Ольга Василевская.

Справиться, когда ненормированный рабочий день, частые дежурства (по 1,5 суток приходится работать), почти нет выходных, а дома тоже постоянно на телефоне, помогают близкие. "Семья, конечно, поддерживает. Из-за всей этой ситуации тоже приходится общаться с родителями дистанционно. Но мы всегда на связи", - поделилась врач.

Всем белорусам она советует: "Как бы банально это не звучало, лучшее, что сегодня может сделать каждый, - соблюдать правила гигиены и по возможности сидеть дома".

По словам Павла Хатько, необходимых средств защиты у медиков и персонала хватает. "Область помогает, поставки идут. Что особенно важно и нужно - респираторы высокого класса защиты и защитные очки. Для медработников на передовой, тех, кто трудится в реанимации, это сегодня основное", - сказал главврач.

Он подчеркнул, что в этих условиях любая помощь, особенно моральная поддержка, важна. "Предлагают помощь предприятия и обычные граждане. Люди интересуются возможностями оказания спонсорской помощи, благотворительными счетами. Службы такси готовы бесплатно подвозить медиков", - отметил Павел Хатько и поблагодарил белорусов за такое неравнодушие и поддержку.

Небольшая акция, которую сегодня организовало предприятие "Белоруснефть - Минскоблнефтепродукт", также воспринята работниками больницы с благодарностью. Им привезли обеды, приготовленные на собственном производстве компании. Как пообещал директор предприятия Анатолий Короткий, это точно не будет единичная акция. "И прорабатывается вопрос в центральном аппарате РУП "Белоруснефть", чтобы помочь больницам скорой помощи топливом", - добавил он.-0-

Фото Оксаны Манчук