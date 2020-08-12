Люди хотят работать и жить в спокойной стране - сотрудница ОАО "Криница"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОАО "Криница" хотят работать и жить в спокойной стране. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник службы качества предприятия Наталья Спагар.

"На предприятии нет никаких волнений со стороны коллектива по поводу избирательной кампании. Все хотят работать и жить в спокойной стране, как мы и привыкли", - сказала Наталья Спагар.

По ее словам, ОАО "Криница" работает в плановом режиме. Все цеха полностью загружены. "В стране идет активная уборочная кампания, мы являемся потребителем пивоваренного ячменя, поэтому точно так же активно пытаемся заготовить его себе. Работаем, можно сказать, с утра до ночи, - отметила начальник службы. - Для нас сейчас самое главное - обеспечить предприятие на будущий год сырьем и, соответственно, выпускать качественный продукт".

"Криница" - крупнейший пивоваренный завод Беларуси, который ежегодно производит более 150 млн л пива, а также безалкогольные напитки. Это единственное в стране предприятие, которое осуществляет розлив пива в алюминиевую банку. Продукция "Криницы" экспортируется в 16 стран на три континента.-0-