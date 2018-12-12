Лоббирование чьих-либо интересов для руководителя недопустимо - первый зампред Гродненского облисполкома

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комиссиям по противодействию коррупции необходимо уделять особое внимание недопустимости фактов лоббирования чьих-либо интересов со стороны руководителя или должностного лица. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук перед заседанием облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание посвящено теме противодействия коррупции в системе местных исполнительных и распорядительных органов. В нем принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

"Тема обширная. Она касается в первую очередь поведения чиновников, руководителей, должностных лиц, которые из-за своих служебных возможностей могут совершить противоправные действия", - отметил Иван Жук. Он подчеркнул, что в регионе данному вопросу уделяется много внимания: комиссии по противодействию коррупции в органах власти созданы на уровне области и районов. В центре внимания - организация контроля, оказание помощи госорганам, отвечающим за соблюдение законности и порядка.

"Обращать внимание необходимо на процесс приобретения товарно-материальных ценностей, факты лоббирования интересов в личных или иных целях. Немаловажный вопрос - этическое поведение, отношение к службе или работе самого руководителя. От этого зависит отношение людей к власти либо к той или иной организации", - сказал Иван Жук.-0-