Мемориальный комплекс "Разгром" восстановят в Смолевичском районе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Разгром" в Смолевичском районе планируют реконструировать. Это обсуждали на первом собрании инициативной группы военно-патриотического проекта "Тропа боевой славы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Смолевичском райисполкоме.

"На встрече поднимали вопрос обновления разрушенной исторической ценности нашего района - скульптуры раненного партизана. Сошлись во мнении, что его надо привести в порядок. Проект "Тропа боевой славы" крупный и включает в себя обновление многих памятников. И очень приятно, что старт он возьмет именно с исторического объекта, находящегося на территории нашего района", - отметили в райисполкоме.

Мемориальный ансамбль посвящен героическим страницам многонациональной партизанской бригады "Разгром". Комплекс представляет собой скульптурный образ смертельно раненного солдата, а также бетонную композицию в виде шести скрещенных железобетонных автоматов. Несколько элементов памятника сильно пострадали из-за урагана, который произошел в июле 2017 года. Это и вызвало необходимость в реставрации.

Восстановление будет курировать инициативная группа военно-патриотического проекта "Тропа боевой славы". Его главной целью является реконструкция памятников героям Великой Отечественной войны.

В работе участвуют представители Российской Федерации и Республики Беларусь.-0-